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Нападающий Зари: Равных Ванату в Украине сейчас нет
Похвалил коллегу по амплуа
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Нападающий и капитан луганской "Зари" Филипп Будковский высказался о конкуренции среди форвардов в сборной Украины.
- Имея трио Яремчук - Ванат - Довбик, можно говорить, что в этом звене у нас достаточно хороший выбор?
- Равных Ванату в Украине сейчас нет. Влад так же может сыграть в оттяжке. Довбик и Яремчук имеют практику и опыт выступлений в хороших чемпионатах, который нужен сборной в таких играх, - считает Будковский.
Сегодня, 20 марта, "сине-желтые" сыграют первый матч в плей-офф Лиги наций против Бельгии.
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