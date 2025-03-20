Нападающий Зари: Равных Ванату в Украине сейчас нет

Нападающий и капитан луганской "Зари" Филипп Будковский высказался о конкуренции среди форвардов в сборной Украины.

- Имея трио Яремчук - Ванат - Довбик, можно говорить, что в этом звене у нас достаточно хороший выбор?

- Равных Ванату в Украине сейчас нет. Влад так же может сыграть в оттяжке. Довбик и Яремчук имеют практику и опыт выступлений в хороших чемпионатах, который нужен сборной в таких играх, - считает Будковский.