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Черноморец серьезно рассматривал кандидатуры двух тренеров на замену Бабича - источник
Скоро все прояснится
Фото: fcmariupol.com
По итогам поражения от "Ингульца" в последнем туре УПЛ (0:1) вчера состоялась встреча главного тренера "Черноморца" Александра Бабича с руководством клуба.
Несмотря на слухи о скорой отставке, на сегодняшней плановой тренировке процессом руководили Бабич и его тренерский штаб.
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Как информирует ТаТоТаке, боссы "моряков" действительно рассматривали кандидатуры на замену действующему наставнику. На вершине списка находились Юрий Калитвинцев и Владимир Шаран. Но как итог - ни с одним из этих специалистов договориться не получилось.
К тому же, как уже ранее сообщалось, Бабич имеет серьезную поддержку со стороны игроков. Окончательно ситуация должна решиться на выходных.
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