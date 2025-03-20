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Черноморец серьезно рассматривал кандидатуры двух тренеров на замену Бабича - источник

Премьер-лига
Обновлено

Скоро все прояснится

Черноморец серьезно рассматривал кандидатуры двух тренеров на замену Бабича - источник

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

По итогам поражения от "Ингульца" в последнем туре УПЛ (0:1) вчера состоялась встреча главного тренера "Черноморца" Александра Бабича с руководством клуба.

Несмотря на слухи о скорой отставке, на сегодняшней плановой тренировке процессом руководили Бабич и его тренерский штаб.

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Как информирует ТаТоТаке, боссы "моряков" действительно рассматривали кандидатуры на замену действующему наставнику. На вершине списка находились Юрий Калитвинцев и Владимир Шаран. Но как итог - ни с одним из этих специалистов договориться не получилось.

К тому же, как уже ранее сообщалось, Бабич имеет серьезную поддержку со стороны игроков. Окончательно ситуация должна решиться на выходных.

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Юрий Калитвинцев Владимир Шаран Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 14:57
кого угодно только не Бабича --КУЧЕР он фартовый
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 14:57
кого угодно только не Бабича --КУЧЕР он фартовый
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.03.2025 в 14:51
Бабич, як в свій час Севідов, - звичайні заробітчани. Є така професія - банкротити. Прибуткова справа, до речі. Бабич - СЕО .
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