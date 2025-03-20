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Не только Шаран и Калитвинцев. Еще один известный тренер мог возглавить Черноморец, но не договорился с клубом

Премьер-лига

Точнее, не принял предложение

Не только Шаран и Калитвинцев. Еще один известный тренер мог возглавить Черноморец, но не договорился с клубом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Как ранее информировало ТаТоТаке, "Черноморец" мог получить в качестве главного тренера Юрия Калитвинцева или Владимира Шарана. Однако с обоими наставники клуб не смог договориться о сотрудничестве.

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Как стало известно UA-Футбол, в ТОП-3 списка потенциальных претендентов на пост тренера одесситов был Олег Дулуб. 59-летний белорусский специалист едва ли не возглавлял рейтинг претендентов на место рулевого. Однако отказал одесситам.

Уже само наличие претендентов на пост главного тренера и переговоры с ними существенно снижают шансы Александра Бабича остаться в "Черноморце" до конца текущего сезона. Похоже, спасти руководителя может только поддержка со стороны футболистов. А также победа в игре 22-го тура над "Карпатами" (если, конечно, тренер продержится на своем месте еще десять дней).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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