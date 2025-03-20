Гранды из Италии и Португалии. Судаков назвал клубы, которые проявляли к нему интерес

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков рассказал о том, что к нему был интерес со стороны итальянских и португальских клубов.

"Я общался с "Наполи" и "Ювентусом", у меня были контакты с некоторыми другими командами Серии А. "Шахтер" решил, что я должен остаться, потому что они чувствовали, что мне все еще нужно улучшить некоторые аспекты моей игры, чтобы быть полностью готовым для переезда в Европу. Надеюсь, что в будущем смогу играть в одной из пяти лучших европейских лиг и проверить себя там. Но уже в "Шахтере" у нас были некоторые большие испытания. В январе "Порту" также проявлял интерес, но официального предложения от них не было.

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Это большая честь, потому что итальянская лига – одна из лучших в мире. Однако сейчас я сосредоточен на настоящем и на своем росте. Все решения о моем будущем будут приняты в свое время совместно с "Шахтером" и моими агентами. Это приоритет: работать, прогрессировать и помогать своей команде", – заявил Судаков.

Напомним, что зимой 2024 года 40 млн евро за игрока предлагал "Наполи", но тогда эта сумма не устроила "Шахтер".