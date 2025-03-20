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ПСВ после матча с Шахтером в ЛЧ заинтересовался Ризныком
Шахтер хоть и проиграл, но кипер выдал феноменальный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский ПСВ проявляет интерес к голкиперу "Шахтера" и сборной Украины Дмитрию Ризныку. В нидерландском клубе оценивают возможность подписания украинского кипера.
Ризнык попал в сферу внимания ПСВ после матча Лиги чемпионов в ноябре прошлого года, в котором "Шахтер" хоть и проиграл 2:3, но вратарь выдал отличный поединок.
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Технический директор нидерландского клуба Эрни Стюарт считает, что украинский вратарь является отличным кандидатом на то, чтобы усилить его команду в летнее трансферное окно.
Отметим, что в текущем сезоне Ризнык провел за "горняков" 29 матчей в этом сезоне, в которых пропустил 32 гола и 11 поединков отстоял на ноль.
Контракт Ризныка с "Шахтером" действует до конца 2027 года.
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