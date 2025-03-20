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ПСВ после матча с Шахтером в ЛЧ заинтересовался Ризныком

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер хоть и проиграл, но кипер выдал феноменальный матч

ПСВ после матча с Шахтером в ЛЧ заинтересовался Ризныком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский ПСВ проявляет интерес к голкиперу "Шахтера" и сборной Украины Дмитрию Ризныку. В нидерландском клубе оценивают возможность подписания украинского кипера.

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Ризнык попал в сферу внимания ПСВ после матча Лиги чемпионов в ноябре прошлого года, в котором "Шахтер" хоть и проиграл 2:3, но вратарь выдал отличный поединок.

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Технический директор нидерландского клуба Эрни Стюарт считает, что украинский вратарь является отличным кандидатом на то, чтобы усилить его команду в летнее трансферное окно.

Отметим, что в текущем сезоне Ризнык провел за "горняков" 29 матчей в этом сезоне, в которых пропустил 32 гола и 11 поединков отстоял на ноль.

Контракт Ризныка с "Шахтером" действует до конца 2027 года.

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Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Дмитрий Ризнык
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
20.03.2025 в 19:56
Мати б таку конкуренцію на інших позиціях в збірній як на воротарській позиції
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
20.03.2025 в 19:56
Мати б таку конкуренцію на інших позиціях в збірній як на воротарській позиції
Ответить
0
0

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