Динамо провело спарринг с аматорским ФК Лисне, в составе которого сыграл Гармаш

В четверг, 20 марта, заполняя паузу в чемпионате Украины, связанную с матчами сборных, киевское " Динамо " провело контрольный матч против лидера чемпионата Киевской области – ФК "Лесное", в стартовом составе которого вышел экс-динамовец Денис Гармаш.

Интересно, что аматоры уже на 3-й минуте открыли счет, но в целом игра проходила под контролем киевлян и завершилась победой киевлян 2:1.

"Динамо" - "Лесное" 2:1

Голы: Кабаев (47), Волошин (59) – (3)

Стартовый состав "Динамо": Моргун, Караваев, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Озимай, Кабаев, Волошин, Редушко, Герреро.

На замену выходили: Суркис, Кремчанин, Герич, Лобко