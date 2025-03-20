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Динамо провело спарринг с аматорским ФК Лисне, в составе которого сыграл Гармаш
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Динамо
fcdynamo.com
В четверг, 20 марта, заполняя паузу в чемпионате Украины, связанную с матчами сборных, киевское "
Интересно, что аматоры уже на 3-й минуте открыли счет, но в целом игра проходила под контролем киевлян и завершилась победой киевлян 2:1.
"Динамо" - "Лесное" 2:1
Голы: Кабаев (47), Волошин (59) – (3)
Стартовый состав "Динамо": Моргун, Караваев, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Озимай, Кабаев, Волошин, Редушко, Герреро.
На замену выходили: Суркис, Кремчанин, Герич, Лобко
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