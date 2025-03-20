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Динамо провело спарринг с аматорским ФК Лисне, в составе которого сыграл Гармаш

Премьер-лига

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Динамо

Динамо провело спарринг с аматорским ФК Лисне, в составе которого сыграл Гармаш

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 20 марта, заполняя паузу в чемпионате Украины, связанную с матчами сборных, киевское "Динамо" провело контрольный матч против лидера чемпионата Киевской области – ФК "Лесное", в стартовом составе которого вышел экс-динамовец Денис Гармаш.

Интересно, что аматоры уже на 3-й минуте открыли счет, но в целом игра проходила под контролем киевлян и завершилась победой киевлян 2:1.

"Динамо" - "Лесное" 2:1

Голы: Кабаев (47), Волошин (59) – (3)

Стартовый состав "Динамо": Моргун, Караваев, Попов, Дячук, Биловар, Дубинчак, Озимай, Кабаев, Волошин, Редушко, Герреро.

На замену выходили: Суркис, Кремчанин, Герич, Лобко

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Динамо (Киев)
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