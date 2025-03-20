В Черноморце отреагировали на слухи об отставке Бабича

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра после слухов от СМИ о том, что главный тренер команды Александр Бабич в ближайшее время может быть отправлен в отставку, дал понять, что пока что специалист пока продолжает работу.

"После нескольких дней отдыха футболисты и тренерский штаб собрались на базе в Совиньоне, где продолжили подготовку к следующим матчам Украинской Премьер-лиги. И наставники, и игроки – все профессионалы, не первый год в футболе, все понимают важность ближайшей игры во Львове. Всем досадно, что последние матчи не принесли желаемого результата, непосредственно исполнители знают, что надо улучшать и над чем работать. Поверьте, игроки и тренеры сегодня на 100 процентов настроены изменить ситуацию в турнирной таблице.

Атмосфера в коллективе рабочая. Все поддерживают друг друга, никто не обращает внимания на новости откровенно манипуляционного характера в некоторых СМИ. На это нет ни времени, ни желания. Призываем болельщиков быть вместе с командой. Впереди самая ответственная часть сезона", – сказал Мисюра.

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Сейчас "Черноморец" делит с "Ингульцом" 15-16 места в УПЛ и находится в зоне прямого вылета.