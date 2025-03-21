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Рух подписал левого защитника из Уганды

Премьер-лига

Играл в аренде в Испании

Рух подписал левого защитника из Уганды

фото - Photo/Courtesy

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UA-Футбол из собственных источников стало известно, что львовский "Рух" нашел усиление в Уганде. Новичком львовян стал 20-летний левый защитник Ибрагим Джума. По информации нашего издания, весеннюю часть чемпионата африканец проведет во Второй лиге в составе "Руха-2".

В текущем сезоне Ибрагим принял участие в трех матчах чемпионата Уганды в составе "КССА" – 125 минут.

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В сентябре 2022-го года Джума дебютировал за национальную сборную своей страны и на текущий момент сыграл в четырех матчах. Также он играл в аренде в Испании за "Леганес В".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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