Рух подписал левого защитника из Уганды

UA-Футбол из собственных источников стало известно, что львовский "Рух" нашел усиление в Уганде. Новичком львовян стал 20-летний левый защитник Ибрагим Джума. По информации нашего издания, весеннюю часть чемпионата африканец проведет во Второй лиге в составе "Руха-2".

В текущем сезоне Ибрагим принял участие в трех матчах чемпионата Уганды в составе "КССА" – 125 минут.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сентябре 2022-го года Джума дебютировал за национальную сборную своей страны и на текущий момент сыграл в четырех матчах. Также он играл в аренде в Испании за "Леганес В".