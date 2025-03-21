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Защитник Зари: Можно уверенно сказать, что мы хорошо начали этот год
Легионер украинской команды имеет амбициозные цели на сезон
Фото - ФК Зоря Луганськ
Защитник луганской "Зари" Жан Тронтель дал комментарий клубному сайту о начале весенней части сезона в УПЛ и назвал главную цель команды на этот сезон.
"Мы провели отличную работу на тренировочных сборах в Турции. Именно там был заложен фундамент на весеннюю часть. Мы гораздо лучше начали понимать друг друга как на поле, так и за его пределами. Сейчас мы продолжаем набирать обороты в чемпионате. Можно уверенно сказать, что мы хорошо начали этот год".
"Нам хочется быть как можно выше в турнирной таблице. А что касается личных целей, то я должен играть еще лучше, демонстрировать лучшие показатели и проводить как можно больше минут на футбольном поле. Следующий матч против "Колоса" будет очень важен для нас. Нужно набирать максимум очков. Если выиграем, то будем даже претендовать на место в первой четверке чемпионата", — добавил словенец.
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Заметим, что в этом сезоне 25-летний Жан Тронтель принял участие в 18 матчах в составе "Зари" во всех турнирах, но голевыми действиями не отличался. На данный момент луганская команда занимает шестое место в УПЛ, набрав 29 очков после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Украины.
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