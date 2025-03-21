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Немецкий функционер стал совладельцем одного из клубов УПЛ

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Немецкий функционер стал совладельцем одного из клубов УПЛ

Фото: ФК Лівий Берег

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Немец Бенедетто Аззолини стал конечным бенефициарным владельцем "Левого Берега" вместе с Николаем Лавренко.

Публикация с данной информацией появилась в системе YouControl.

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Отмечается, что доля Аззолини в клубе составляет 33,66%. Ранее еще одним бенефициаром "аистов" вместе с Лавренко была киприотка Мария Лофиту.

Следующий матч в рамках УПЛ "Левый Берег" проведет 29 марта, против "Александрии".

Немецкий функционер стал совладельцем одного из клубов УПЛ - изображение 1

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Источник:
YouControl
Опубликовал: Александр Бураков
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