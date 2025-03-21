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Рух объявил о подписании защитника сборной Уганды

Премьер-лига
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Парень на перспективу

Рух объявил о подписании защитника сборной Уганды

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" официально объявил о подписании контракта с 20-летним защитником сборной Уганды Ибрагимом Джумой.

Отмечается что "соглашение долгосрочное", но без деталей.

Transfermarkt указывает, что переход состоялся на правах свободного агента.

Как ранее сообщал UA-Футбол, весеннюю часть чемпионата африканец проведет во Второй лиге в составе "Руха-2".

В текущем сезоне Ибрагим принял участие в трех матчах чемпионата Уганды в составе "КССА" – 125 минут.

В сентябре 2022-го года Джума дебютировал за национальную сборную своей страны и на текущий момент сыграл в четырех матчах. Также он играл в аренде в Испании за "Леганес В".

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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