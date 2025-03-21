Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух объявил о подписании защитника сборной Уганды
Парень на перспективу
fcrukh.com
"
Отмечается что "соглашение долгосрочное", но без деталей.
Transfermarkt указывает, что переход состоялся на правах свободного агента.
В текущем сезоне Ибрагим принял участие в трех матчах чемпионата Уганды в составе "КССА" – 125 минут.
В сентябре 2022-го года Джума дебютировал за национальную сборную своей страны и на текущий момент сыграл в четырех матчах. Также он играл в аренде в Испании за "Леганес В".
Популярное сейчас
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО