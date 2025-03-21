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Арройо после перехода в Шахтер подорожал в 20 раз. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Премьер-лига
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Судаков остается на вершине

Арройо после перехода в Шахтер подорожал в 20 раз. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

shakhtar.com

После закрытия зимнего трансферного окна и возобновления УПЛ после зимней паузы авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков нашего чемпионата.

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63 игрока изменили свои рыночные показатели, внушительная доля из которых в сторону увеличения. Наибольшие изменения произошли у новобранцев украинского дивизиона, а также ряда ярко отличившихся игроков после возобновления чемпионата.

Возглавил рейтинг самых подорожавших игроков обновления латиноамериканские новобранцы "Шахтёра" Алиссон (+5,5 до 10 млн евро) и Кауан Элиас (+3 до 12 млн евро).

Оценочная стоимость Диего Арройо из "Шахтера" выросла в 20 раз – с 25 000 евро до 500 000.

Отмечается, что стоимость новичков "Шахтера" была повышена благодаря существенной разнице между суммой трансфера и прошлыми рыночными ценами.

В трио самых подорожавших игроков обновления также расположился полузащитник "Динамо" Владимир Бражко (+3 до 12 млн евро).

10 самых дорогих игроков УПЛ по версии Transfermarkt:

1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 32 миллиона евро

2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18

3-5. Владимир Бражко ("Динамо") – 12

3-5. Кауан Элиас ("Шахтер") – 12

3-5. Кевин ("Шахтер") – 12

6. Владислав Ванат ("Динамо") – 11

7-10. Николай Шапаренко ("Динамо") – 10

7-10. Алиссон ("Шахтер") – 10

7-10. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 10

7-10. Марлон Гомес ("Шахтер") – 10

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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