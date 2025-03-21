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Не так уж и много как для игрока, которой забивал Куртуа. Журналист назвал клаусулу Гуцуляка в Полесья

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Не так уж и много как для игрока, которой забивал Куртуа. Журналист назвал клаусулу Гуцуляка в Полесья

uaf.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский заявил, что у вингера "Полесья" Алексея Гуцуляка в контракте прописана клаусула.

"Из того что я знаю, у Гуцуляка в "Полесье" в контракте есть клаусула, и она примерно в два раза больше, чем его стоимость на сайте Transfermarkt.

Интересно, как будут дальше развиваться события вокруг Гуцуляка, потому что он уже не просто вызывался в сборную Украину, а человек, который забивал Куртуа. А это уже статусно", - сказал Спиваковский.

Отметим, что по данным Transfermarkt, цена на Гуцуляка составляет 3 млн евро. То есть, клаусула на игрока составляет примерно 6 млн евро.

Напомним, что вингер перешел в "Полесье" летом 2024 года, его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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