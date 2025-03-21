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Коноплянка: По Калюжному было предложение из Германии. Хотели получить игрока топ-левела за копейки, а продать за большие деньги

Премьер-лига

Делами игрока занимается агентство Евгения Коноплянки

Коноплянка: По Калюжному было предложение из Германии. Хотели получить игрока топ-левела за копейки, а продать за большие деньги

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Один из совладельцев агентства Talanted Birds Евгений Коноплянка рассказал о своем клиенте - полузащитнике "Александрии" Иване Калюжном.

– Почему Калюжный выбрал "Металлист 1925"?

– А с чего вы взяли, что он уже выбрал? Когда будет официально, тогда будем разговаривать.

- Есть ли интерес к нему от клубов топ-5 лиг?

– Было предложение, он знает. Было официальное заявление, что они хотят его видеть, но зарплата была как в "Александрии". В топ-5 лигах могут давать такой трансфер? Нет. Если вы хотите видеть хорошего игрока, то платите. Вы хотите ездить на хорошей машине с комфортом. Это касается и игроков.

– Какая страна?

– Германия. Вторая Бундеслига. "Герта". Они хотят получить игрока топ-левела за копейки, а продать за большие деньги.

– В Украине будет более богатый вариант?

– Мы идем так, как хочет игрок. Если Калюжный отвечает своим качествам на футбольном поле, то он - №1 на этой позиции в сборной Украины. Без него сейчас никуда. Это как Степаненко в лучшие годы. Нужна стена, которую трудно пройти. Он – эта стена. Я говорю это не потому, что он клиент нашего агентства.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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