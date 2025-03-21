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Коноплянка: По Калюжному было предложение из Германии. Хотели получить игрока топ-левела за копейки, а продать за большие деньги
Делами игрока занимается агентство Евгения Коноплянки
Фото: ФК Олександрія
Один из совладельцев агентства Talanted Birds Евгений Коноплянка рассказал о своем клиенте - полузащитнике "
– Почему Калюжный выбрал "Металлист 1925"?
– А с чего вы взяли, что он уже выбрал? Когда будет официально, тогда будем разговаривать.
- Есть ли интерес к нему от клубов топ-5 лиг?
– Было предложение, он знает. Было официальное заявление, что они хотят его видеть, но зарплата была как в "Александрии". В топ-5 лигах могут давать такой трансфер? Нет. Если вы хотите видеть хорошего игрока, то платите. Вы хотите ездить на хорошей машине с комфортом. Это касается и игроков.
– Какая страна?
– Германия. Вторая Бундеслига. "Герта". Они хотят получить игрока топ-левела за копейки, а продать за большие деньги.
– В Украине будет более богатый вариант?
– Мы идем так, как хочет игрок. Если Калюжный отвечает своим качествам на футбольном поле, то он - №1 на этой позиции в сборной Украины. Без него сейчас никуда. Это как Степаненко в лучшие годы. Нужна стена, которую трудно пройти. Он – эта стена. Я говорю это не потому, что он клиент нашего агентства.
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