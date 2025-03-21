Динамо было готово платить за защитника Руха 2 млн евро, но Козловский хотел больше

" Динамо " было готово "морально" платить за защитника тогда еще "Руха" Алексея Сыча порядка 2 млн евро. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, там была серьезный предметный разговор между владельцами клубов Суркисом и Козловским, и "Динамо" было готово заплатить 2 или даже 2+ миллиона, но Козловский хотел 2.5 и возможные бонусы и проценты.

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В итоге, из этого ничего не вышло.

Напомним, что Сыч даже летом проходил сборы с "Динамо", но в итоге, перешел в "Карпаты" после истории с "объединением" львовских клубов.