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Динамо было готово платить за защитника Руха 2 млн евро, но Козловский хотел больше
По Алексею Сычу шли серьезные переговоры
Фото: ФК Рух
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По данным источника, там была серьезный предметный разговор между владельцами клубов Суркисом и Козловским, и "Динамо" было готово заплатить 2 или даже 2+ миллиона, но Козловский хотел 2.5 и возможные бонусы и проценты.
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В итоге, из этого ничего не вышло.
Напомним, что Сыч даже летом проходил сборы с "Динамо", но в итоге, перешел в "Карпаты" после истории с "объединением" львовских клубов.
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