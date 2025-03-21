Динамо хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ

" Динамо " рассматривало вариант с арендой хавбека ЛНЗ Мухаррема Яшари, сообщает ТаТоТаке.

Впрочем, черкасский клуб не рассматривал вариант с арендой одного из своих лидеров.

Также игроком активно интересовался австрийский ЛАСК, который хотел подписать игрока на постоянной основе. В этом случае, ЛНЗ хотел получить за косовара 1.3-1.4 млн евро, но эту сумму уже не потянули австрийцы.

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Напомним, что Яшари перешел в ЛНЗ за 50 тысяч евро в январе 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.