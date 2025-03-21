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Динамо хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ

Премьер-лига

Но ЛНЗ не захотел отпускать игрока в аренду

Динамо хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

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"Динамо" рассматривало вариант с арендой хавбека ЛНЗ Мухаррема Яшари, сообщает ТаТоТаке.

Впрочем, черкасский клуб не рассматривал вариант с арендой одного из своих лидеров.

Также игроком активно интересовался австрийский ЛАСК, который хотел подписать игрока на постоянной основе. В этом случае, ЛНЗ хотел получить за косовара 1.3-1.4 млн евро, но эту сумму уже не потянули австрийцы.

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Напомним, что Яшари перешел в ЛНЗ за 50 тысяч евро в январе 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
21.03.2025 в 21:52
Так.Пройшли ті часи,коли динама по дзвінку хватала любого гравця з любої команди.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
21.03.2025 в 21:52
Так.Пройшли ті часи,коли динама по дзвінку хватала любого гравця з любої команди.
Ответить
0
0

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