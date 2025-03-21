Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ
Но ЛНЗ не захотел отпускать игрока в аренду
Фото: ФК ЛНЗ
"
Впрочем, черкасский клуб не рассматривал вариант с арендой одного из своих лидеров.
Также игроком активно интересовался австрийский ЛАСК, который хотел подписать игрока на постоянной основе. В этом случае, ЛНЗ хотел получить за косовара 1.3-1.4 млн евро, но эту сумму уже не потянули австрийцы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Яшари перешел в ЛНЗ за 50 тысяч евро в январе 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел за черкасскую команду 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
Популярное сейчас
- Двое игроков сборной Украины покинули лагерь национальной команды из-за травмы
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Комментарии 1