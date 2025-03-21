Бразильский защитник Карпат рассказал о своих украинских корнях

Бразильский защитник " Карпат " Жан Педрозо рассказал о своих украинских корнях.

– Ты рассказывал, что в твоих жилах течет украинская кровь. Удалось ли тебе узнать больше о происхождении твоих предков и кто в твоей семье был украинцем?

– Да, да. До того, как я приехал сюда, когда я был в Бразилии, я хотел получить европейское гражданство, и моя семья порылась в истории, чтобы узнать немного об этом.

И мы узнали, что мой прадед был украинцем. Однако он был беженцем, эмигрировал в Бразилию, и когда он туда прибыл, у него не было никаких документов или чего-то подобного. Это осложнило получение какой-либо дополнительной информации.

Единственная информация, которую нам удалось получить – это вот эта, что есть. А также его свидетельство о смерти, из которого видно, что он был гражданином Европы. Там нет свидетельства того, что он был украинцем, потому что у него не было с собой документов, когда эмигрировал, но то, что он был выходцем из Европы, да, это правда.

Мои родственники говорили, что он не говорил на португальском, что он был украинцем. Так говорили все мои старшие родственники.

– Знаешь ли ты, как его зовут, или из какого региона он происходит?

– Нет, нет, мы не раздобыли больше информации об этом. Потому что мои старшие родственники уже скончались. Ближайшим человеком была моя бабушка, но она тоже умерла в прошлом году.

– Этот прадед – со стороны матери или отца?

– Со стороны матери.