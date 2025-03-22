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Бывший игрок сборной Украины развеял слухи о переходе Калюжного в харьковский клуб первой лиги
Нет никакой официальной информации
Фото: ФК Олександрія
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка поделился информацией о том, перейдет ли полузащитник "Александрии" Иван Калюжный в "Металлист 1925".
"Кто вам сказал, что Калюжный перейдет в "Металлист 1925"? Нет никакой официальной информации, когда будет, тогда и поговорим. Я считаю, что Иван - номер один на своей позиции в Украине. Как Тарас Степаненко в свои лучшие годы.
Калюжный знает обо всех предложениях, которые ему поступают. Он сам выбирает. Но никто не хочет платить за сильного игрока. Клубы намерены забрать игрока за копейки, а потом перепродать его за огромную сумму. Так не будет", — сказал Коноплянка в ВЗБИРНА.
Напомним, что контракт Калюжного с "Александрией" истекает в июне этого года. На данный момент информации о продлении договора нет.
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