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Черноморец на выходных сменит тренера, - источник
Похоже и руководству надоело это все
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Черноморец" на выходных сменит тренера.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, одесский клуб сообщил тренеру Александру Бабичу о прекращении сотрудничества.
Новым тренером "Черноморца" станет Александр Кучер. В эти выходные его представят команде.
Последним клубом Александра Кучера был "Днепр-1", с которым он занял второе место в турнирной таблице УПЛ сезона 2022/23.
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Александр Бабич возглавил "Черноморец" в июле 2024 года и провел с клубом 22 матча. Сейчас одесская команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 15 баллов за 21 игру.
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