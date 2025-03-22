Черноморец на выходных сменит тренера, - источник

"Черноморец" на выходных сменит тренера.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, одесский клуб сообщил тренеру Александру Бабичу о прекращении сотрудничества.

Новым тренером "Черноморца" станет Александр Кучер. В эти выходные его представят команде.

Последним клубом Александра Кучера был "Днепр-1", с которым он занял второе место в турнирной таблице УПЛ сезона 2022/23.

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Александр Бабич возглавил "Черноморец" в июле 2024 года и провел с клубом 22 матча. Сейчас одесская команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея 15 баллов за 21 игру.