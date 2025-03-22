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Игрок Шахтера получил новое гражданство

Премьер-лига

Теперь не только Бразилия

Игрок Шахтера получил новое гражданство

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил о том, что стал гражданином Испании.

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"Очень рад официально стать гражданином Испании. Большое спасибо этой стране и всему испанскому народу за то, что с самого начала они приняли меня как своего. С гордостью могу сказать, что теперь имею две любимые страны - Бразилию и Испанию", — написал Тобиас в Instagram.

Напомним, что мадридский "Реал" арендовал Тобиаса у "Шахтера" летом 2022 года, но игрок не смог закрепиться в основе "сливочных" и вернулся в украинскую команду.

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Испания Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
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1 голосов
Источник:
instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
22.03.2025 в 13:47
Откровенно говоря Тобиас на Реал не тянет.Может нужно что то испанское но попроще.А если заиграет то Реал своего не упустит.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
22.03.2025 в 13:47
Откровенно говоря Тобиас на Реал не тянет.Может нужно что то испанское но попроще.А если заиграет то Реал своего не упустит.
Ответить
0
0

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