Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Шахтера получил новое гражданство
Теперь не только Бразилия
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил о том, что стал гражданином Испании.
Читайте такжеАндрей Воробей – о Лунине: Пусть Анчелотти думает
"Очень рад официально стать гражданином Испании. Большое спасибо этой стране и всему испанскому народу за то, что с самого начала они приняли меня как своего. С гордостью могу сказать, что теперь имею две любимые страны - Бразилию и Испанию", — написал Тобиас в Instagram.
Напомним, что мадридский "Реал" арендовал Тобиаса у "Шахтера" летом 2022 года, но игрок не смог закрепиться в основе "сливочных" и вернулся в украинскую команду.
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Маркевич объяснил, что повлияло на камбек Украины с бельгийцами
- "Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
- Немецкий функционер стал совладельцем одного из клубов УПЛ
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Комментарии 1