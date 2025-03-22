Игрок Шахтера получил новое гражданство

Защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас в своем официальном аккаунте в Instagram сообщил о том, что стал гражданином Испании.

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"Очень рад официально стать гражданином Испании. Большое спасибо этой стране и всему испанскому народу за то, что с самого начала они приняли меня как своего. С гордостью могу сказать, что теперь имею две любимые страны - Бразилию и Испанию", — написал Тобиас в Instagram.

Напомним, что мадридский "Реал" арендовал Тобиаса у "Шахтера" летом 2022 года, но игрок не смог закрепиться в основе "сливочных" и вернулся в украинскую команду.