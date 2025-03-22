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Главный тренер Полесья поделился мнением о голе Гуцуляка в матче Украина - Бельгия
Также рассказал о том, насколько ответный матч будет труднее для Украины против Бельгии
polissyafc.com
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о том, как реагировал на гол Алексея Гуцуляка в ворота сборной Бельгии.
Гуцуляк вышел с замены. Какие ваши эмоции были, когда он забил, как оказалось, победный гол во встрече?
Эмоции, думаю, были, как и у всей страны. Вчера все от этого гола сходили с ума, все видели эмоции Леши. Это был действительно переломный момент, очень важный как для главной команды, так и для всей страны. Очень рад, что это произошло именно при участии Алексея. Рад за то, как это произошло. Он взял на себя ответственность, отобрал этот мяч, хладнокровно завершил. Я очень рад этому факту, все мы желаем, чтобы это был только первый из многих голов за сборную, но главное, чтобы и за нас он так же сохранил еще определенное количество голов до конца этого сезона.
И вот в контексте сборной, как вы считаете: насколько ответный матч будет тяжелее для Украины против Бельгии?
Не могу сказать, что и эта игра была легкой, давайте откровенно. Действительно, с голом Гуцуляка произошел именно такой перелом. Этот эмоциональный фактор и в следующем матче он может быть разным, совершенно другая игра может быть. Легко точно не будет, мы понимаем, против какой сборной мы играем. Возможно, нам повезло, что сейчас они находятся в таком процессе изменений, перестроек. А мы выходили из моментов, где уже более целостно выглядим как коллектив. Сборная показала, как она держит удар, это очень важно. Это характер, это желание и, конечно же, наличие таких исполнителей в нашей сборной, это должно влиять на любые матчи, но легко точно не будет. Я думаю, что абсолютно все, кто является участниками этого процесса, это очень прекрасно понимают.
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