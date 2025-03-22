Главный тренер Полесья поделился мнением о голе Гуцуляка в матче Украина - Бельгия

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о том, как реагировал на гол Алексея Гуцуляка в ворота сборной Бельгии.

Гуцуляк вышел с замены. Какие ваши эмоции были, когда он забил, как оказалось, победный гол во встрече?

Эмоции, думаю, были, как и у всей страны. Вчера все от этого гола сходили с ума, все видели эмоции Леши. Это был действительно переломный момент, очень важный как для главной команды, так и для всей страны. Очень рад, что это произошло именно при участии Алексея. Рад за то, как это произошло. Он взял на себя ответственность, отобрал этот мяч, хладнокровно завершил. Я очень рад этому факту, все мы желаем, чтобы это был только первый из многих голов за сборную, но главное, чтобы и за нас он так же сохранил еще определенное количество голов до конца этого сезона.