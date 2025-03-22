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КДК УАФ оштрафовал Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ

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КДК УАФ оштрафовал Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ

upl.ua

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил оштрафовать несколько клубов УПЛ ("Шахтер", "Кривбасс" и "ЛНЗ") за различные нарушения.

- рассмотрев материалы по матчу 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК "ЛНЗ" (Черкассы) - ФК "Динамо" (Киев), состоявшегося 06.03. 2025, обязал ФК "ЛНЗ" (Черкассы) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несоблюдение ФК "ЛНЗ" (Черкассы) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно - превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе);

- рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК "Шахтер" (Донецк) регламентных норм во время матча 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК "Шахтер“ (Донецк) - ФК "Кривбасс" (Кривой Рог), который состоялся 06. 03. 2025, обязал ФК "Шахтер" (Донецк) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несоблюдение ФК "Шахтер" (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно - превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе);

- рассмотрев материалы относительно возможного нарушения ФК "Колос" (Ковалевка) регламентных норм после матча 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК "Колос“ (Ковалевка) - ФК "Александрия" (Александрия), который состоялся 07. 03. 2025, применил к ФК "Колос" (Ковалевка) санкцию в виде предупреждения (за неявку главного тренера и футболистов ФК "Колос" (Ковалевка) на флеш-интервью);

- рассмотрев материалы относительно поведения ассистента главного тренера ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) Дмитрия Кара-Мустафы во время матча 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК "Шахтер“ (Донецк) - ФК "Кривбасс" (Кривой Рог), который состоялся 06. 03.2025, обязал ФК "Кривбасс" (Кривой Рог) уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за выход за пределы технической зоны официального лица клуба во время матча).

Ближайший тур УПЛ начнется в пятницу, 28-го марта. В первый день 22-го тура состоятся матчи "ЛНЗ" - "Полесье" и "Ингулец“ - "Верес".

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы) КДК УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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