Через неделю. Александрия сделала видеопредставление Булецы и объявила его игровой номер

"Александрия" опубликовала в своей Instagram-странице видеопредставление новичка команды Сергея Булецы. Отметим, что о переходе футболиста клуб сообщал еще неделю назад.

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Также было объявлено, под каким номером Булеца будет выступать за "Александрию". Игрок выбрал себе цифру 8.

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Следующий официальный поединок "Александрия" проведет в субботу, 29-го марта. Команда сыграет на выезде против "Левого Берега".