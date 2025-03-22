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Через неделю. Александрия сделала видеопредставление Булецы и объявила его игровой номер
Не слишком атакующий
Фото: Олександрія
"Александрия" опубликовала в своей Instagram-странице видеопредставление новичка команды Сергея Булецы. Отметим, что о переходе футболиста клуб сообщал еще неделю назад.
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Также было объявлено, под каким номером Булеца будет выступать за "Александрию". Игрок выбрал себе цифру 8.
Следующий официальный поединок "Александрия" проведет в субботу, 29-го марта. Команда сыграет на выезде против "Левого Берега".
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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