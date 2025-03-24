Камбэк УПЛ, Забарный vs Холанд, Аргентина – Бразилия и Барса – Жирона. Расписание футбола на 24 – 30 марта

Сборные доигрывают, после чего возвращается клубный футбол. На этой неделе он порадует несколькими очень классными вывесками. Отбор на ЧМ-2026 ("альбиселесте" принимают "пентакампеонов"!), полноценные туры в Украинской Премьер-лиге и других европейских чемпионатах – то что надо. Заголовок к расписанию от UA-Футбол на этой неделе и без того яркий – о чем говорить, если туда не влез огненный матч "Наполи" – "Милан". Бегом все отмечайте.

Понедельник, 24 марта

Самый важный матч вечера, наверное, это приезд Латвии на "Уэмбли". Следить за трансформациями Англии под руководством Томаса Тухеля – это интересно. Даже в поединках со слабыми соперниками.

19:00. Литва – Финляндия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Польша – Мальта. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Босния и Герцеговина – Кипр. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Сан-Марино – Румыния. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Албания – Андорра. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Англия – Латвия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Вторник, 25 марта

Спокойный день, квалификация на Мундиаль продолжается. Всегда интересно, сколько забьет Эрлинг Холанд. К слову, южноамериканский отбор во вторник начнется по канонам европейского, в привычный вечерний временной слот.

16:00. Польша U-21 – Украина U-21. ТМ. N/A

19:00. Молдова – Эстония. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Израиль – Норвегия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Лихтенштейн – Казахстан. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Северная Македония – Уэльс. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Гибралтар – Чехия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

21:45. Черногория – Фарерские острова. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

22:00. Боливия – Уругвай. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Среда, 26 марта

А вот продолжится уже традиционно для себя – в ночное время. Аргентина – Бразилия, ух, ну тут не грех посидеть напротив телевизора до четырех утра!

02:00. Аргентина – Бразилия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

02:00. Чили – Эквадор. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

02:00. Колумбия – Парагвай. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

02:00. Венесуэла – Перу. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Четверг, 27 марта

Без футбола, передышка. Казалось бы. Но нет. Федерация футбола Испании (RFEF) вынесла решение о переносе матча "Барселоны" и "Осасуны". Апелляция клубов была отклонена, поединок действительно состоится 27 марта. Напомним, что матч ранее перенесли из-за смерти клубного врача "сине-гранатовых".

22:00. "Барселона" – "Осасуна". Примера. Megogo

Пятница, 28 марта

Сборные засыпают, просыпаются клубы. "Полесье" приедет в гости к "ЛНЗ", а "Ингулец" примет "Верес". Также увидим в деле пока еще действующего чемпиона Германии и последим за успехами Трубина на португальских полях.

15:30. "ЛНЗ" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Ингулец" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ

21:30. "Байер" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Страсбур" – "Лион". Лига 1. Megogo

22:15. "Жил Висенте" – "Бенфика". Примейра. Megogo

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Суббота, 29 марта

Три матча УПЛ, все три поединка – с участием лидеров турнирной таблицы, речь об "Александрии", "Шахтере" и "Динамо". Также в Италии Малиновский отправится в Турин, Довбик поедет к "Лечче", а в Англии сыграют четвертьфиналы Кубка.

13:00. "Левый Берег" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

14:15. "Фулхэм" – "Кристал Пэлас". Кубок Англии. Setanta Sports App

15:00. "Реал Сосьедад" – "Реал Вальядолид". Примера. Megogo

15:30. "Оболонь" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Венеция" – "Болонья". Серия А. Megogo

16:30. "Боруссия М" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Бавария" – "Санкт-Паули". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Хайденхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

17:15. "Эспаньол" – "Атлетико". Примера. Megogo

18:00. "Рух" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Реймс" – "Марсель". Лига 1. Megogo

19:00. "Ювентус" – "Дженоа". Серия А. Megogo

19:15. "Брайтон" – "Ноттингем Форест". Кубок Англии. Setanta Sports App

19:30. "Алавес" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

19:30. "Айнтрахт" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

20:00. "Сент-Этьен" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo

21:45. "Лечче" – "Рома". Серия А. Megogo

22:00. "Реал" – "Леганес". Примера. Megogo

22:05. "Монако" – "Ницца". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 30 марта

"Кривбасс" приедет в Полтаву, а "Черноморец" – во Львов. Также "Заря" примет "Колос". Плюс получим еще два четвертьфинала Кубка Англии (Забарный против "Сити"!), визит Цыганкова в гости к "Барселоне", Севильськое дерби в Испании и рубку между "Наполи" и "Миланом" в Серии А.