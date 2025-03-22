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Легионер Карпат рассказал, что в Бразилии неточно подают информацию о российско-украинской войне

Премьер-лига
Обновлено

Привел пример

Легионер Карпат рассказал, что в Бразилии неточно подают информацию о российско-украинской войне

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Бразильский защитник "Карпат" Жан Педрозу поделился с клубной пресс-службой своими мыслями о российско-украинской войне. Также игрок затронул вопрос освещения информации об украинских событиях в бразильских медиа.

– Насколько ты интересуешься войной с россией и какое твое мнение на этот счет?

– По моему мнению, мы, люди здесь, в Украине, являемся жертвами. Мы жертвы потому, что на нас нападают, это очевидно. Мы также должны защищаться, мы просто защищаемся от нападений, совершаемых против нас.

– Перед матчем против "ЛНЗ" военный Ростислав Шостак, выполнявший символический удар, сплотил команду в энергетическом круге. Если украинские игроки понимали, о чем говорит воин, то ты, наверное, нет. Но почувствовал ли ты и понял, о чем он говорит? И как этот заряд повлиял на тебя?

– Конечно, присутствие военных, выходящих на поле, очень важно для нас. Мы чувствуем положительную энергетику, которую они нам посылают. Мы понимаем, что если мы дарим им наш футбол, мы дарим им радость. Так что он зарядил нас на игру очень хорошей энергетикой, очень теплой.

– Как часто ты читаешь новости, связанные с войной и Украиной?

– Не очень часто, ведь через язык мы не можем понять все новости. У нас не так много доступа к ним. Конечно мы видим новости, которые показывают в Бразилии. Но новости, которые показывают в Бразилии, не совпадают с нашей жизнью, с нашей повседневной жизнью здесь. К примеру, однажды в Бразилии появилось сообщение, что Украина полностью обесточена, вся Украина. На самом же деле свет у нас был, его в тот момент не выключали. Иногда новости, поступающие в Бразилию, не совпадают с происходящим здесь.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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