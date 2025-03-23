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Роману Григорчуку - 60 лет: что вы знаете о наставнике ЛНЗ? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Юбилею специалиста посвящается

Роману Григорчуку - 60 лет: что вы знаете о наставнике ЛНЗ? Квиз от UA-Футбол

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

22-го марта исполнилось 60 лет главному тренеру черкасского ЛНЗ Роману Григорчуку.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 00:49
Хороший тренер !!! С днюхой !!!
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 00:49
Хороший тренер !!! С днюхой !!!
sticker
Ответить
0
0

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