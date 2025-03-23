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Роману Григорчуку - 60 лет: что вы знаете о наставнике ЛНЗ? Квиз от UA-Футбол
Юбилею специалиста посвящается
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
22-го марта исполнилось 60 лет главному тренеру черкасского ЛНЗ Роману Григорчуку.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за его тренерской карьерой, пройдя наш квиз.
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23.03.2025 в 00:49
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