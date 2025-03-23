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"Он меня честно предупредил". Бабич прокомментировал свое положение в Черноморце

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Смена рулевого на носу

"Он меня честно предупредил". Бабич прокомментировал свое положение в Черноморце

Фото: ФК Чорноморець

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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич признался, что близок к уходу из одесского клуба.

"Позавчера мы созвонились с одним из руководителей "Черноморца" - Александром Грановским. Он честно предупредил, в сложившейся ситуации клуб ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера. У меня также был разговор с Александром Кучером, который является главным претендентом на эту должность. Если так произойдет, у меня не будет к нему человеческих претензий, я желаю ему оставить команду в УПЛ. Для меня это принципиально важно, это дело, которому я и мои помощники отдавались со всей ответственностью.

Я считаю, что у "Черноморца" есть шансы на спасение, несмотря на непростой календарь. Впереди много матчей с прямыми конкурентами: вот их надо выигрывать", - считает Бабич.

По информации ТаТоТаке, главный кандидат на должность нового наставника «Черноморца» Александр Кучер выехал из Ужгорода и должен сегодня прибыть в Одессу после обеда.

Отмечается, что между Кучером и руководством "моряков" уже якобы существует устная договоренность о начале сотрудничества, но документы стороны еще не подписали.

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Александр Кучер Черноморец (Одесса) Александр Бабич тренер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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