Тренер дал много выходных. Хомченовский рассказал о подготовке к следующему матчу Кривбасса

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как команда готовится к выездному матчу 22-го тура УПЛ против "Ворсклы".

- Успели ли перезагрузиться после выходных? Какие планы на ближайшую неделю?

- Да, обычно тренер дает максимум три выходных. На этот раз - пять. Поэтому, уверен, времени, чтобы перезагрузиться и с новыми силами приступить к работе всем хватило.

- Смотрел игру Украина - Бельгия и как прокомментируешь результат?

- Очень счастлив за ребят. Это важнейшая победа для нашей страны. Надо хорошо собраться и провести следующий матч не менее уверенно. Украина, вперед!

- Ближайший матч в УПЛ - против "Ворсклы". Уже мыслями об этом сопернике?

- У нас еще есть время, чтобы подготовиться как следует. Впоследствии будем знакомиться с соперником еще ближе и разбирать его сильные и слабые стороны.