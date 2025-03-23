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Тренер дал много выходных. Хомченовский рассказал о подготовке к следующему матчу Кривбасса

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Тренер дал много выходных. Хомченовский рассказал о подготовке к следующему матчу Кривбасса

Фото: Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, как команда готовится к выездному матчу 22-го тура УПЛ против "Ворсклы".

- Успели ли перезагрузиться после выходных? Какие планы на ближайшую неделю?

- Да, обычно тренер дает максимум три выходных. На этот раз - пять. Поэтому, уверен, времени, чтобы перезагрузиться и с новыми силами приступить к работе всем хватило.

- Смотрел игру Украина - Бельгия и как прокомментируешь результат?

- Очень счастлив за ребят. Это важнейшая победа для нашей страны. Надо хорошо собраться и провести следующий матч не менее уверенно. Украина, вперед!

- Ближайший матч в УПЛ - против "Ворсклы". Уже мыслями об этом сопернике?

- У нас еще есть время, чтобы подготовиться как следует. Впоследствии будем знакомиться с соперником еще ближе и разбирать его сильные и слабые стороны.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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