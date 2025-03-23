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Черноморец уволил Бабича. В понедельник одесситам представят нового наставника

Премьер-лига
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То, что назревало

Черноморец уволил Бабича. В понедельник одесситам представят нового наставника

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Несмотря на существенную поддержку игроков "Черноморца", руководство одесского клуба приняло решение уволить 46-летнего Александра Бабича с должности главного тренера. UA-Футбол стало известно, что окончательное решение относительно тренерской позиции было принято сегодня (23.03.2025) вечером.

Новым главным тренером станет Александр Кучер. Завтра (в понедельник, 24.03.2025) в обед команда соберется на клубной базе, где и состоится представление.

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Александр Александрович Бабич возглавил "Черноморец" летом 2024-го года. За этот период под его руководством команда провела 22 матча с учетом Кубка и одержала лишь четыре победы. Еще три раза "моряки" играли вничью и потерпели 14 поражений.

Кучеру нужно будет улучшить турнирное положение одесситов. На паузу в чемпионате в связи с матчами сборных "Черноморец" ушел на 15-м месте с 15-ю очками в активе. Столько же – у последнего "Ингульца".

Отметим, что Кучер не работал тренером с августа 2023-го года, когда был уволен с должности наставника "Днепра-1".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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