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Турецкий клуб может подписать центрбека Динамо, где уже есть украинцы
"Трабзонспор" продолжает проявлять интерес к футболисту
Фото: ФК Динамо Київ
"Трабзонспор" продолжает внимательно следить за защитником "Динамо" Денисом Поповым, сообщает Fotomac.
Согласно данным источника, турецкий клуб намерен совершить сделку по украинскому центрбеку в период летнего межсезонья. Руководство "бордово-синих" активно работает над формированием состава команды на новый сезон.
Добавим, что контракт Попова с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.
Стоит заметить, что Попов может стать четвертым украинцем в "Трабзонспоре". В составе турецкой команды уже выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
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