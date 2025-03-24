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Турецкий клуб может подписать центрбека Динамо, где уже есть украинцы

Премьер-лига

"Трабзонспор" продолжает проявлять интерес к футболисту

Турецкий клуб может подписать центрбека Динамо, где уже есть украинцы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Трабзонспор" продолжает внимательно следить за защитником "Динамо" Денисом Поповым, сообщает Fotomac.

Согласно данным источника, турецкий клуб намерен совершить сделку по украинскому центрбеку в период летнего межсезонья. Руководство "бордово-синих" активно работает над формированием состава команды на новый сезон.

Добавим, что контракт Попова с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Стоит заметить, что Попов может стать четвертым украинцем в "Трабзонспоре". В составе турецкой команды уже выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

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Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Fotomac
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
24.03.2025 в 13:03
Єдиний ЦЗ який вміє грати Біловар, Дячук, будьласка
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
24.03.2025 в 13:03
Єдиний ЦЗ який вміє грати Біловар, Дячук, будьласка
Ответить
0
0

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