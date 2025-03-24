Турецкий клуб может подписать центрбека Динамо, где уже есть украинцы

"Трабзонспор" продолжает внимательно следить за защитником "Динамо" Денисом Поповым, сообщает Fotomac.

Согласно данным источника, турецкий клуб намерен совершить сделку по украинскому центрбеку в период летнего межсезонья. Руководство "бордово-синих" активно работает над формированием состава команды на новый сезон.

Добавим, что контракт Попова с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Стоит заметить, что Попов может стать четвертым украинцем в "Трабзонспоре". В составе турецкой команды уже выступают Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.