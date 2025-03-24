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Камбек Ракицкого. Источник назвал клуб УПЛ, в который может перейти экс-игрок Шахтера
И это не "Заря"
shakhtar.com
Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в "Черноморце". Об этом утверждает жуналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, Александр Кучер, который вскоре станет главным тренером одесского клуба, предложил Ракицкого вернуться в футбол. Сейчас Ярослав раздумывает над этим предложением.
"Я не знаю, появится ли этот человек, потому что сейчас в раздумьях. Александр Кучер пригласил в "Черноморец" поиграть под его руководством старого доброго партнера по обороне в "Шахтере".
Ярослав Ракицкий может прийти в "Черноморец" и возобновить свою игровую карьеру. Сейчас он размышляет над этим вариантом", - заявил Бурбас в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, что 35-летний защитник остался без клуба после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".
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