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Официально. Черноморец уволил Бабича с должности главного тренера
Специалист останется в структуре клуба
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" на своем сайте объявил о том, что Александр Бабич уволен с должности главного тренера.
Сообщается, что специалист остается в структуре моряков и станет спортивным директором клуба.
Бабич возглавил "Черноморец" летом 2024-го года. За этот период под его руководством команда провела 22 матча с учетом Кубка и одержала лишь четыре победы. Еще три раза одесситы сыграли вничью и потерпели 14 поражений.
Ранее мы писали о том, что новым главным тренером станет экс-наставник "Днепра-1" Александр Кучер. Ожидется, что сегодня он будет представлен команде.
На данный момент "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков.
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