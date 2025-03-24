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Официально. Черноморец уволил Бабича с должности главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Специалист останется в структуре клуба

Официально. Черноморец уволил Бабича с должности главного тренера

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" на своем сайте объявил о том, что Александр Бабич уволен с должности главного тренера.

Сообщается, что специалист остается в структуре моряков и станет спортивным директором клуба.

Бабич возглавил "Черноморец" летом 2024-го года. За этот период под его руководством команда провела 22 матча с учетом Кубка и одержала лишь четыре победы. Еще три раза одесситы сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

Ранее мы писали о том, что новым главным тренером станет экс-наставник "Днепра-1" Александр Кучер. Ожидется, что сегодня он будет представлен команде.

На данный момент "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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