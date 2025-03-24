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Александр Бабич остался в Черноморце. Известно, в какой роли

Премьер-лига
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Неожиданное развитие событий

Александр Бабич остался в Черноморце. Известно, в какой роли

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Александр Бабич остался в "Черноморце", несмотря на увольнение с должности главного тренера команды.

Александр Бабич покинул пост главного тренера "Черноморца". Об этом ранее писал UA-Футбол, а сейчас об этом официально известил одесский клуб. Тем не менее работу в клубе 46-летний специалист сохранил. UA-Футбол стало известно, что Александр Александрович с 24-го марта будет занимать пост спортивного директора одесситов.

Таким образом, это уже третья должность для Александра Александровича в "Черноморце". Ранее он был ассистентом главного тренера, собственно главным тренером и теперь — менеджером. Можно еще добавить работу с юношами "моряков" и второй командой.

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В общей сложности Бабич отработал в "Черноморце" на разных должностях уже почти шесть лет.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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