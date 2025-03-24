Черноморец официально представил нового главного тренера

"Черноморец" официально назначил Александра Кучера на должность главного тренера команды.

Детали сотрудничества не разглашаются. Специалист был представлен команде сегодня. Вместе с Кучером на клубную базу приехали его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

В этой должности Кучер сменил Александра Бабича, который остается в структуре моряков и станет спортивным директором клуба.

Последним местом работы Кучера был "Днепр-1", который он покинул в августе 2023 года. В сезоне 2022/23 команда под его руководством заняла второе место в турнирной таблице УПЛ. Летом 2024 года днепровский коллектив снялся с соревнований из-за финансовых трудностей.

На данный момент "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков.