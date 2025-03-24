  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец официально представил нового главного тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец официально представил нового главного тренера

Премьер-лига

Как и ожидалось, команду возглавил Александр Кучер

Черноморец официально представил нового главного тренера

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" официально назначил Александра Кучера на должность главного тренера команды.

Детали сотрудничества не разглашаются. Специалист был представлен команде сегодня. Вместе с Кучером на клубную базу приехали его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.

В этой должности Кучер сменил Александра Бабича, который остается в структуре моряков и станет спортивным директором клуба.

Последним местом работы Кучера был "Днепр-1", который он покинул в августе 2023 года. В сезоне 2022/23 команда под его руководством заняла второе место в турнирной таблице УПЛ. Летом 2024 года днепровский коллектив снялся с соревнований из-за финансовых трудностей.

На данный момент "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков.

По теме
yellow-arrow
Кадровые изменения в тренерском штабе Черноморца. Вместе с Бабичом ушли его помощники
yellow-arrow
Кучер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Черноморца
yellow-arrow
Александр Бабич остался в Черноморце. Известно, в какой роли
Александр Кучер Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости