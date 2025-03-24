Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец официально представил нового главного тренера
Как и ожидалось, команду возглавил Александр Кучер
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" официально назначил Александра Кучера на должность главного тренера команды.
Детали сотрудничества не разглашаются. Специалист был представлен команде сегодня. Вместе с Кучером на клубную базу приехали его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака.
В этой должности Кучер сменил Александра Бабича, который остается в структуре моряков и станет спортивным директором клуба.
Последним местом работы Кучера был "Днепр-1", который он покинул в августе 2023 года. В сезоне 2022/23 команда под его руководством заняла второе место в турнирной таблице УПЛ. Летом 2024 года днепровский коллектив снялся с соревнований из-за финансовых трудностей.
На данный момент "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков.
Популярное сейчас
- Украина – первая команда в плей-офф Лиги наций, не отстоявшая победу в первом матче с разницей более 1 гола
- Украина потерпела четвертое разгромное поражение в Лиге наций
- "Украинцы буквально ничего не делали". Бельгия – Украина. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014