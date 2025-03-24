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Кучер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Черноморца

Премьер-лига

Специалист поделился мыслями после назначения в одесский клуб

Кучер прокомментировал свое назначение на пост главного тренера Черноморца

Фото: ФК Чорноморець

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Украинский специалист Александр Кучер официально стал главным тренером "Черноморца". Новый руководитель "черно-синих"уже провел первую тренировку и дал комментарий клубному медиа-отделу.

"Что касается задач, то здесь нет никакого секрета, потому что все понимают, что "Черноморец" должен быть в элите украинского футбола. Команда с большой историей. Конечно, хочется, чтобы она осталась в УПЛ.

С кем-то из игроков я знаком, с кем-то на тренировке больше познакомимся, увидим в каком они функциональном состоянии и ментальном. Потому что надо много поработать, чтобы вывести ребят на тот уровень, на который нам нужно.

Это, пожалуй, вызов для меня. Почему я не могу попытаться принять его? Будем делать все возможное, чтобы достичь нужного результата", - приводит слова Кучера клубная пресс-служба.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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