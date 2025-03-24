Кадровые изменения в тренерском штабе Черноморца. Вместе с Бабичом ушли его помощники

После смены главного тренера в одесском "Черноморце" не обойдется и без кадровых пертурбаций в тренерском штабе. Как стало известно UA-Футбол, клуб покинут сразу трое его представителей - Владимир Белаков, Сергей Сизихин и Орест Дмитерко.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый из них появился в одесской команде вместе с главным тренером Александром Бабичем в разгар июля прошлого года. Белаков был его ассистентом и раньше, еще во времена совместной работы в "Мариуполе", "Кривбассе" и болгарском "Пирине". Второй, Сизихин, присоединился к "Черноморцу" через месяц, в августе того же года, покинув пост главного тренера второлиговой "Чайки" из Петропавловской Борщаговки. Что касается Дмитерко, то он пришел в одесский клуб в сентябре 2024 года. До этого он был тренером-аналитиком во второлиговой "Скале 1911" из Стрыя.

Как уже сообщал UA-Футбол, на посту главного тренера Александра Бабича заменил его тезка - Александр Кучер. Предыдущим клубом в его тренерской карьере был "Днепр-1", который он покинул полтора года назад.