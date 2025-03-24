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Премьер-лига

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Стали известны даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Тур продлится четыре дня

Стали известны даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ

fclb.com.ua

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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ.

24-й тур

11 апреля (пятница)

"ЛНЗ" - "Шахтер" 15:30

12 апреля (суббота)

"Кривбасс" - "Динамо" 13:00

"Рух" - "Александрия" 15:30

"Оболонь" - "Черноморец" 18:00

13 апреля (воскресенье)

"Ворскла" - "Полесье" 13:00

"Левый Берег" - "Колос" 15:30

"Заря" - "Верес" 18:00

14 апреля (понедельник)

"Ингулец" - "Карпаты" 13:00*

* - время начала указанного матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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