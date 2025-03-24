Стали известны даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ.

24-й тур

11 апреля (пятница)

"ЛНЗ" - "Шахтер" 15:30

12 апреля (суббота)

"Кривбасс" - "Динамо" 13:00

"Рух" - "Александрия" 15:30

"Оболонь" - "Черноморец" 18:00

13 апреля (воскресенье)

"Ворскла" - "Полесье" 13:00

"Левый Берег" - "Колос" 15:30

"Заря" - "Верес" 18:00

14 апреля (понедельник)

"Ингулец" - "Карпаты" 13:00*

* - время начала указанного матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.