Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ
Тур продлится четыре дня
fclb.com.ua
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 24-го тура УПЛ.
24-й тур
11 апреля (пятница)
"ЛНЗ" - "Шахтер" 15:30
12 апреля (суббота)
"Кривбасс" - "Динамо" 13:00
"Рух" - "Александрия" 15:30
"Оболонь" - "Черноморец" 18:00
13 апреля (воскресенье)
"Ворскла" - "Полесье" 13:00
"Левый Берег" - "Колос" 15:30
"Заря" - "Верес" 18:00
14 апреля (понедельник)
"Ингулец" - "Карпаты" 13:00*
* - время начала указанного матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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