Определилось место проведения матча Ингулец - Верес

Матч 22-го тура УПЛ "Ингулец" - "Верес" состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, сообщает официальный сайт лиги.

Игра пройдет в пятницу, 28 марта и начнется в 13:00.

В настоящее время подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Команда Олега Шандрука идет на 8-й строчке, имея в своем активе 28 зачетных пунктов.

Добавим, что последний раз "Ингулец" играл в Петрово еще 24 мая 2024 года. Тогда петровцы принимали "Карпаты" и стали чемпионами Первой лиги.