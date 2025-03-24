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Определилось место проведения матча Ингулец - Верес

Премьер-лига

Поединок 22-го тура УПЛ пройдет в Кривом Роге

Определилось место проведения матча Ингулец - Верес

Фото: #FCVR57

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Матч 22-го тура УПЛ "Ингулец" - "Верес" состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, сообщает официальный сайт лиги.

Игра пройдет в пятницу, 28 марта и начнется в 13:00.

В настоящее время подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Команда Олега Шандрука идет на 8-й строчке, имея в своем активе 28 зачетных пунктов.

Добавим, что последний раз "Ингулец" играл в Петрово еще 24 мая 2024 года. Тогда петровцы принимали "Карпаты" и стали чемпионами Первой лиги.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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