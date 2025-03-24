Футболисты возвращаются в ФСК Мариуполь после смены руководства

О том, что после слияния с "Фениксом" у ФСК "Мариуполь" дела пошли в гору, свидетельствует возвращение в команду игроков. Как стало известно UA-Футбол, во второй части сезона-2024/25 новый рулевой Максим Фещук, к примеру, сможет рассчитывать на 35-летнего центрального полузащитника Андрея Богданова и 25-летнего левого вингера Антона Байдала.

Оба игрока не попадали в заявку "Мариуполя" в семи последних матчах Первой лиги. На самом деле, Богданов, Байдал и еще ряд игроков сами отказались играть при предыдущих условиях. Речь об отсутствии зарплат, питания, возможности у клуба заплатить за аренду поля и трансфер автобусом на матчи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игроки уже во Львове, где будет базироваться обновленный ФСК "Мариуполь".