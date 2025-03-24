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Наполи продолжает вести переговоры по Судакову
Возможно, крутятся вокруг какой-то суммы
фото из соцсетей
Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать хавбека "
"Наполи" не вышел из переговоров по Судакову, по моей информации. Там продолжаются "степ бай степ" какие-то переговоры. Возможно, крутятся вокруг какой-то суммы. Но Судаков должен понимать, что от него хотят стабильности, тогда за него заплатят определенную сумму", - сказал Бурбас.
Напомним, что зимой 2024 года "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда эта сумма не устроила "Шахтер".
В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "горняков" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
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