Наполи продолжает вести переговоры по Судакову

Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать хавбека " Шахтера " Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Наполи" не вышел из переговоров по Судакову, по моей информации. Там продолжаются "степ бай степ" какие-то переговоры. Возможно, крутятся вокруг какой-то суммы. Но Судаков должен понимать, что от него хотят стабильности, тогда за него заплатят определенную сумму", - сказал Бурбас.

Напомним, что зимой 2024 года "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда эта сумма не устроила "Шахтер".

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "горняков" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.