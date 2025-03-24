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Наполи продолжает вести переговоры по Судакову

Премьер-лига

Возможно, крутятся вокруг какой-то суммы

Наполи продолжает вести переговоры по Судакову

фото из соцсетей

Новина українською

Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать хавбека "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Наполи" не вышел из переговоров по Судакову, по моей информации. Там продолжаются "степ бай степ" какие-то переговоры. Возможно, крутятся вокруг какой-то суммы. Но Судаков должен понимать, что от него хотят стабильности, тогда за него заплатят определенную сумму", - сказал Бурбас.

Напомним, что зимой 2024 года "Наполи" предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда эта сумма не устроила "Шахтер".

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "горняков" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

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Шахтер (Донецк) Наполи Игорь Бурбас Георгий Судаков
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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