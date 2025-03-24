  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ в последние дни трансферного окна пытался подписать форварда Кривбасса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ в последние дни трансферного окна пытался подписать форварда Кривбасса

Премьер-лига

Но клубы так и не договорилтсь

ЛНЗ в последние дни трансферного окна пытался подписать форварда Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

ЛНЗ в последние дни трансферного окна пытался подписать форварда "Кривбасса" Даниэля Сосу.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны вели переговоры по игроку, но "Кривбасс", в итоге, не захотел отпускать игрока в стан потенциального конкурента в борьбе за еврокубки.

Напомним, что 26-летний форвард в текущем сезоне провел за "Кривбасс" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник
yellow-arrow
Наполи летом собирается вернуться к варианту с Судаковым, - Corriere dello Sport
yellow-arrow
Журналист: Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который еще не завершил карьеру
Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Игорь Бурбас Даниэль Соса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости