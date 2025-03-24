ЛНЗ в последние дни трансферного окна пытался подписать форварда "Кривбасса" Даниэля Сосу.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны вели переговоры по игроку, но "Кривбасс", в итоге, не захотел отпускать игрока в стан потенциального конкурента в борьбе за еврокубки.

Напомним, что 26-летний форвард в текущем сезоне провел за "Кривбасс" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.