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ЛНЗ в последние дни трансферного окна пытался подписать форварда Кривбасса
Но клубы так и не договорилтсь
Фото: ФК Кривбас
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, стороны вели переговоры по игроку, но "Кривбасс", в итоге, не захотел отпускать игрока в стан потенциального конкурента в борьбе за еврокубки.
Напомним, что 26-летний форвард в текущем сезоне провел за "Кривбасс" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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