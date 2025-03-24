Наполи летом собирается вернуться к варианту с Судаковым, - Corriere dello Sport

"Наполи" продолжает сохранять интерес к хавбеку " Шахтера " Георгию Судакову, сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, украинец был близок к переходу в "Наполи" в январе 2024 года, но тогда стороны не сошлись в цене. "Наполи" предлагал 40 млн евро, в то время как "Шахтер" хотел получить как минимум 50.

Также в тот момент проблемой для "Наполи" были ограничения на подписание игроков не из ЕС.

Также отмечается, что кроме Судакова, неаполитанцы проявляют интерес еще к двум центральным полузащитникам. Это Давиде Фраттези ("Интер") и Габри Вейга ("Аль-Ахли").

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний хавбек провел за "горняков" 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.