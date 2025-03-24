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Журналист: Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который еще не завершил карьеру

Премьер-лига
Обновлено

Ярослав будет в Черноморце?

Журналист: Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который еще не завершил карьеру

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий действительно получил предложение от "Черноморца", который недавно возглавил его давний партнер по обороне в "Шахтере" Александр Кучер. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который официально еще не завершил карьеру.

У него есть желание играть, и он не убил в себе футболиста", - сказал Спиваковский.

Напомним, что 35-летний защитник остался без клуба после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".

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Ярослав Ракицкий Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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