Журналист: Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который еще не завершил карьеру

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий действительно получил предложение от "Черноморца", который недавно возглавил его давний партнер по обороне в "Шахтере" Александр Кучер. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который официально еще не завершил карьеру. У него есть желание играть, и он не убил в себе футболиста", - сказал Спиваковский.

Напомним, что 35-летний защитник остался без клуба после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".