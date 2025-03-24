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Журналист: Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который еще не завершил карьеру
Ярослав будет в Черноморце?
Фото: ФК Шахтар
Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий действительно получил предложение от "Черноморца", который
"Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который официально еще не завершил карьеру.
У него есть желание играть, и он не убил в себе футболиста", - сказал Спиваковский.
Напомним, что 35-летний защитник остался без клуба после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".
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