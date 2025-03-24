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Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник

Премьер-лига
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Ждем Ярослава в Одессе

Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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35-летний защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий возобновит карьеру.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Ярослав принял предложение своего давнего партнеру по защите в "Шахтере" Александра Кучера, который недавно принял "Черноморец", и продолжит карьеру в одесском клубе.

Напомним, что Ракицкий остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".

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Ярослав Ракицкий Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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