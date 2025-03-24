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Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник
Ждем Ярослава в Одессе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
35-летний защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий возобновит карьеру.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Ярослав принял предложение своего давнего партнеру по защите в "Шахтере" Александра Кучера,
Напомним, что Ракицкий остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".
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Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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