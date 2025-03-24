Ракицкий принял предложение Кучера и возобновит карьеру, - источник

35-летний защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий возобновит карьеру.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Ярослав принял предложение своего давнего партнеру по защите в "Шахтере" Александра Кучера, который недавно принял "Черноморец" , и продолжит карьеру в одесском клубе.

Напомним, что Ракицкий остался без клуба после своего ухода из "Шахтера" летом 2024 года, но о завершении карьеры еще не объявлял. Не так давно Ракицкий открыл собственное спортивное агентство "Dominant Promotion".