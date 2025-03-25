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Стало известно, почему ЛНЗ прекратил сотрудничество с израильским легионером

Премьер-лига

Форвард не забил ни одного гола

Стало известно, почему ЛНЗ прекратил сотрудничество с израильским легионером

instagram.com/osamakhalaila9

Новина українською

ЛНЗ неожиданно расторг контракт с израильским форвардом Осамой Халайлой, который стал игроком команды только прошлым летом.

Как сообщает Sport.ua, инициатором прекращения сотрудничества с Халайлой стал главный тренер черкасской команды Роман Григорчук – коучи "фиолетовых" был недоволен игровыми качествами нападающего.

После качественной работы в последние дни трансферного окна (переходы Макуана и Беннетта), а также довольно быстрого восстановления от тяжелой травмы Ассинора, руководство "фиолетовых" решило разорвать контакт с Халайлой.

Осама Халайла перешел в ЛНЗ на правах свободного агента летом прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.

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ЛНЗ (Черкассы) Осама Халайлы
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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