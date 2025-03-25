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Кривбасс заполнил паузу в чемпионате двусторонкой

Премьер-лига

Игра прошла в формате трех таймов по 20 минут

Кривбасс заполнил паузу в чемпионате двусторонкой

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Во время паузы в чемпионате УПЛ из-за международных матчей сборных "Кривбасс" провел товарищескую игру в понедельник.

Две команды "белых" и "черных" сыграли в формате трех таймов по 20 минут. Первые одержали уверенную победу с хоккейным счетом 6:2. Голов было много и забивались они на любой вкус. На счету точные удары Ндомбази, Микитишина, Твердохлеба, а также гол Каменского с пенальти.

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Футболисты получили ценную игровую практику, а тренерский штаб - информацию для анализа. Из-за отсутствия трех сборников, Мендозы, Соса и Кузыка, в двусторонке приняли участие немало футболистов юношеского состава "Кривбасса".

Это Матвей Боднар, Владимир Мулык, Тимур Бутенко, Алексей Пличко, Миракл Уильямс. Первый полноценный спарринг за "Кривбасс" провели новички красно-белых: Фердинанд Икенна и Ян Юрчец.

Команда продолжает подготовку к матчу 22-го тура с "Ворсклой" в одноразовом режиме. Поединок состоится 30 марта.

Контрольный матч. Двусторонка.
24 марта 2025. Кривой Рог.
"Кривбасс" (белые) - "Кривбасс" (черные) - 6:2

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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