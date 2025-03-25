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"Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
Футболисту не получилось закрепиться в основе киевлян
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Бывший защитник "Динамо" Антон Боль, который в зимнее трансферное окно перешел в "Александрию", рассказал о своем уходе из киевского клуба.
- В свое время вас называли одним из самых перспективных защитников "Динамо". Почему не смогли заиграть там?
- Мне кажется, что больше всего повлиял фактор периодических травм колена, которые у меня были два раза. Каждый раз повреждения меня отбрасывали на 6-8 месяцев назад. В то время, когда я индивидуально занимался, восстанавливался после травм, ребята набирали форму, приобретали опыт и набивали шишки в арендах. Поэтому, наверное, были лучше подготовлены к взрослому футболу, чем я. После аренды в "Заре" вообще не получилось закрепиться в основной команде "Динамо".
- После возвращения из "Зари" в "Динамо" на вас уже не рассчитывали?
- Получается, что да.
- Кто вам об этом сообщил?
- Когда начинались летние сборы с "Динамо", ко мне подошел Шовковский и сказал, что не рассчитывает на меня и я могу искать себе другие варианты, - сказал Боль в интервью изданию Украинский футбол.
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