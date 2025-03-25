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"Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба

Премьер-лига
Обновлено

Футболисту не получилось закрепиться в основе киевлян

"Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Бывший защитник "Динамо" Антон Боль, который в зимнее трансферное окно перешел в "Александрию", рассказал о своем уходе из киевского клуба.

- В свое время вас называли одним из самых перспективных защитников "Динамо". Почему не смогли заиграть там?

- Мне кажется, что больше всего повлиял фактор периодических травм колена, которые у меня были два раза. Каждый раз повреждения меня отбрасывали на 6-8 месяцев назад. В то время, когда я индивидуально занимался, восстанавливался после травм, ребята набирали форму, приобретали опыт и набивали шишки в арендах. Поэтому, наверное, были лучше подготовлены к взрослому футболу, чем я. После аренды в "Заре" вообще не получилось закрепиться в основной команде "Динамо".

- После возвращения из "Зари" в "Динамо" на вас уже не рассчитывали?

- Получается, что да.

- Кто вам об этом сообщил?

- Когда начинались летние сборы с "Динамо", ко мне подошел Шовковский и сказал, что не рассчитывает на меня и я могу искать себе другие варианты, - сказал Боль в интервью изданию Украинский футбол.

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Динамо (Киев) ФК Александрия Антон Боль
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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