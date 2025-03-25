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"Провел месяц в Португалии". Бывший защитник Динамо - о поисках клуба в Европе
Он рассказал, почему не остался в португальском клубе после просмотра
fcdynamo.com
Экс-защитник "Динамо", а ныне игрок "Александрии" Антон Боль рассказал о просмотре в зарубежном клубе.
- Я хотел попробовать себя в каком-то европейском чемпионате. Сначала тренировался с одной командой в Польше для поддержания собственной физической формы. Позже ездил на просмотр в Португалию.
- Речь о польской "Лехии" или какой-то другой команде?
- Нет-нет, это была вообще другая команда, просто чтобы поддерживать форму. Так вот, потом я поехал на просмотр в Португалию. Там, насколько я понял, я не подошел клубу. После этого я уже поехал в "Александрию".
- В каком клубе в Португалии проходили просмотр?
- Это был клуб "Фамаликан" (или Фамаликао, занимает текущее девятое место в высшем португальском дивизионе, - прим.).
- Сколько вы находились в Португалии?
- Был там где-то месяц, не больше.
- Какие вообще впечатления у вас от тренировок с португальской командой?
- Я не могу сказать, что меня что-то особенно впечатлило после Украины. Не могу также сказать, что там уровень намного выше, чем у нас.
- Все же, что-то особенное для себя отметили?
- Конечно, местные ребята немного лучше владеют мячом с технической точки зрения. Если сравнить с украинским футболом, то они более раскованные на мяче, легче. Если смотреть в целом, то как теоретически, так и позиционно на футбольном поле, они не намного сильнее, чем ребята в Украине.
- Почему все же не получилось остаться в Португалии?
- Насколько я понимаю, на мою позицию у них был выбор между мной и еще одним местным парнем. Они сделали выбор в его пользу.
- А сообщение о Венгрии и Польше, в частности "Лехии" - получается, неправда?
- Я не находился ни в "Лехии", ни в Венгрии, такого не было, - отметил Боль.
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