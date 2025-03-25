Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко находится в сфере интересов "Штутгарта", сообщает Sky Sports Germany. "Швабы" видят в хавбеке потенциальную замену Энзо Мийо, если тот решит покинуть клуб в конце текущего сезона.

По информации издания, скауты представителя Бундеслиги давно следят за украинцем. Они посетили несколько матчей с участием футболиста.

В немецком клубе высоко оценивают игровые качества Николая. В "Штутгарте" считают, что Шапаренко сможет закрыть три позиции в центре поля. Стоимость трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Шапаренко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2026 года.