  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги

Премьер-лига

Украинец может впервые перейти в зарубежный клуб

Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко находится в сфере интересов "Штутгарта", сообщает Sky Sports Germany. "Швабы" видят в хавбеке потенциальную замену Энзо Мийо, если тот решит покинуть клуб в конце текущего сезона.

По информации издания, скауты представителя Бундеслиги давно следят за украинцем. Они посетили несколько матчей с участием футболиста.

В немецком клубе высоко оценивают игровые качества Николая. В "Штутгарте" считают, что Шапаренко сможет закрыть три позиции в центре поля. Стоимость трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Шапаренко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2026 года.

По теме
yellow-arrow
"Провел месяц в Португалии". Бывший защитник Динамо - о поисках клуба в Европе
yellow-arrow
"Ко мне подошел Шовковский...". Экс-игрок Динамо рассказал о своем уходе из клуба
yellow-arrow
Кривбасс заполнил паузу в чемпионате двусторонкой
Динамо (Киев) Николай Шапаренко Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не люблю футбол (Хорол)
25.03.2025 в 11:45
Оце придумали ,Штутгарт ,може Полісся?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
25.03.2025 в 11:45
Оце придумали ,Штутгарт ,може Полісся?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости