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Хавбек Динамо заинтересовал клуб немецкой Бундеслиги
Украинец может впервые перейти в зарубежный клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко находится в сфере интересов "Штутгарта", сообщает Sky Sports Germany. "Швабы" видят в хавбеке потенциальную замену Энзо Мийо, если тот решит покинуть клуб в конце текущего сезона.
По информации издания, скауты представителя Бундеслиги давно следят за украинцем. Они посетили несколько матчей с участием футболиста.
В немецком клубе высоко оценивают игровые качества Николая. В "Штутгарте" считают, что Шапаренко сможет закрыть три позиции в центре поля. Стоимость трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Шапаренко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2026 года.
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