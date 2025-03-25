Стало известно, где пройдет матч 23-го тура УПЛ Шахтер – Верес

Домашний матч "Шахтера" против "Вереса" в 23-м туре УПЛ пройдет на киевской арене "Левый берег", сообщает официальный сайт горняков.

Поединок состоится в воскресенье, 6 апреля, и начнется в 18:00.

Таким образом, донецкий клуб прервет серию своих матчей на львовской "Арене Львов". Ранее, в 22-м туре, "Шахтер" сыграет против "Оболони" на киевской "Оболонь-Арене".

Игра против "Вереса" будет вторым в сезоне домашним поединком "Шахтера" на арене "Левого берега". Именно на этом стадионе еще в августе прошлого года команда Марино Пушича проиграла "Полесью" (0:1)